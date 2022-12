Zranione ptaki odc. 191. Kawiarnia Safiye zostaje zdemolowana. Streszczenie odcinka [21.12.2022]

Zranione ptaki odc. 191. Streszczenie

Levent próbuje porozmawiać z Meryem. Chce przeprosić ją za pochopne oskarżenia. Urażona i zraniona Meryem oświadcza jednak, że nie przyjmie przeprosin. Ostrzeżona przez siostrę Melis podsłuchuje rozmowę Leventa z Meryem i postanawia przyznać się do incydentu z suknią. Mine, zlękniona ponownym pojawieniem się mężczyzn, rozmawia z przyjaciółką. Ta zapewnia ją, że nikt jej nie śledzi. Dziewczyna odzyskuje dobre samopoczucie i uspokaja domowników. Nazajutrz ludzie wynajęci przez ojca Mine robią jednak nalot na kawiarnię i ku przerażeniu Safiye i Neriman, demolują lokal. Tymczasem do rezydencji przyjeżdża prawnik szpitala Med Hayat, w którym Melis odbywała leczenie po wypadku. Przynosi dokumenty poświadczające płodność kobiety i prosi, by Melis nie wniosła skargi na szpital.