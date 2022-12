Zranione ptaki odc. 193. Cemil ukrywa Mine przed zbirami. Streszczenie odcinka [23.12.2022]

Zranione ptaki odc. 193. Streszczenie

Bahadir znajduje kawałek kartki z nazwiskiem lekarza. Pokazuje go Hülyi, a ta sugeruje, że Melis coś ukrywa. W tej sytuacji Bahadr postanawia dotrzeć do doktora. Dogan odnajduje Mine i chce ją zabrać do domu. Ludzie ojca dziewczyny depczą im jednak po piętach. Nie mogą więc wrócić do domu. Cemil proponuje, żeby ukryli Mine w holdingu. Levent wraca po Meryem, ratując ją z niebezpiecznej sytuacji. Meryem zgadza się na wspólny powrót do domu, jednak wciąż nie potrafi wybaczyć Leventowi. Melis nie może doczekać się ślubu. Dostaje szału na myśl o tym, że Levent spędza czas z Meryem. Tymczasem Levent, świadomy zbliżającej się uroczystości ślubnej, jest coraz bardziej przygnębiony.