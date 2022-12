Zranione ptaki odc. 196. Melis chce się zabić. Streszczenie odcinka [29.12.2022]

Zranione ptaki odc. 196. Streszczenie

Rodzina Metehanoglu nie może otrząsnąć się z szoku. Melis powiedziała nie podczas ślubnej ceremonii. Ich niepokój wzbudza również list, który zostawiła, sugerując że odbierze sobie życie. Levent natychmiast wyrusza na poszukiwanie narzeczonej. Dogan nie może przywyknąć do nieobecności Mine. Jeszcze bardziej boli go, że odeszła bez pożegnania. Wszyscy są też przekonani, że Mine vel Zehra opuściła ich z własnej woli i jest bezpieczna. Neriman cieszy się, że nie doszło do ślubu Leventa i Melis. Wierzy, że dzięki temu wreszcie Meryem zazna szczęścia. Levent odnajduje Melis. Kobieta, zalewając się łzami próbuje wyjaśnić mu motywy swojego postępowania. Ku zaskoczeniu wszystkich, Levent wraca z Melis do rezydencji. Bahadir po raz kolejny jest świadkiem rozmowy Hulyi i Melis, podczas której Melis szkaluje rodzinę Metehanoglu. Zapowiada też kolejną intrygę, która pomoże jej odzyskać Leventa. Rozsierdzony Levent każe Melis natychmiast opuścić rezydencję.