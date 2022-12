Zranione ptaki odc. 200. Melis chce porwać Ömera. Streszczenie odcinka [04.01.2023]

NOWE Zranione ptaki odc. 199. Levent oświadcza się Meryem. Streszczenie odcinka [03.01]

Melis próbuje wrócić do holding. Nie jest to jednak takie proste. Z kolei Levent próbuje zbliżyć się do Meryem. Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj...