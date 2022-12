Zranione ptaki odc. 201. Kto jest ojcem Ömera? Streszczenie odcinka [05.01.2023]

Zranione ptaki odc. 201. Streszczenie

Przepełniony szczęściem Levent wyznaje Meryem miłość. W końcu także i Meryem zdobywa się na wyznanie swoich uczuć. Świadkiem tej sceny jest Melis. W odwecie Melis porywa Ömera. Tymczasem w rezydencji Hülya zmusza Asli, żeby wyznała, kto jest ojcem jej dziecka. Bahadir jest w szoku, ale jednoznacznie oświadcza, że weźmie odpowiedzialność za swojego potomka. Kiedy weselni goście zauważają zniknięcie chłopca, rozpoczynają się gorączkowe poszukiwania. Meryem obwinia się o to, że spuściła chłopca z oczu. Hülya jest przekonana, że to Melis stoi za porwaniem Ömera. Cemilowi udaje się skontaktować z Nurgül. Podczas telefonicznej rozmowy z Leventem kobieta wyznaje mu całą prawdę o Ömerze, sugeruje też, że Melis współpracowała z Tekinem. Levent nie może uwierzyć, że Ömer to w rzeczywistości jego syn Efe. Hülya czuje, że grunt pali jej się pod nogami. Zabiera z rezydencji biżuterię i zamierza uciec, zabierając ze sobą Melis. Meryem i Levent odnajdują notatkę, którą Ulviye spisała zanim dostała ataku serca.