Zranione ptaki odc. 202. Asli traci dziecko. OSTATNI ODCINEK STRESZCZENIE [06.01.2023]

Zranione ptaki odc. 202. Streszczenie

Levent jest zszokowany faktem, że to Hülya odpowiada za śmierć jego żony Rany i zaginięcie synka. W obawie przed gniewem szwagra, Hülya w popłochu opuszcza rezydencję. Przed odejściem spycha Asli ze schodów. Dziewczyna nie odnosi poważnych obrażeń, lecz w wyniku upadku traci dziecko. Ojciec Mine odpuszcza córce. Obiecuje, że nie będzie zmuszał jej do małżeństwa, ani też narzucał stylu życia. Dogan zbiera się na na odwagę i wyznaje Mine swoje uczucia. Levent i Meryem jadą jednak za nią w nadziei, że doprowadzi ich do Melis i Ömera. Cemil każe też policji namierzyć numer kobiety. Ekipy docierają do magazynu, w którym Melis przetrzymuje Ömera i odcinają jej drogę ucieczki. Hülya bezskutecznie próbuje przekonać Leventa co do swojej niewinności. Obie kobiety zostają aresztowane. Ülviye zwalnia Asli. Dziewczyna odchodzi z rezydencji. Levent i Meryem pobierają się.