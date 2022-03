Zranione ptaki odc. 3. Próba okradzenia łodzi. Streszczenie odcinka [23.03]

Zranione ptaki odc. 3. Streszczenie

Meryem wraca do domu wcześniej i zauważa nieobecność ojca i Ömera. Zaniepokojona rusza na ich poszukiwanie. Dzięki informacjom od jednego z dzieci pracujących dla Tekina dowiaduje się o planie okradzenia łodzi w przystani. Durmuş i Neriman przywożą dzieci do mariny. Durmuş, pod pretekstem zabawy w piratów, przekonuje Ömera, by razem z Błotnikiem weszli na łódź i zabrali z niej skarb. Levent nie może sobie wybaczyć, że nie był w stanie odnaleźć porwanego synka. Jest wściekły na matkę za to, że zwabiła go do domu udając chorą. Ku rozpaczy Ulviye i radości Hülyi, mężczyzna postanawia wypłynąć następnego dnia rano. Meryem i Levent pojawiają się na przystani niemal jednocześnie. Meryem udaje się odnaleźć Ömera i zanim Levent orientuje się w sytuacji, udaje im się uciec. Chłopiec zabiera ze sobą szkatułkę, którą znalazł na łodzi, w której znajdują się pamiątki po zaginionym synu Leventa. Drogę ucieczki zastępuje im Durmuş. Ömer stanowczo sprzeciwia się oddaniu ojcu szkatułki. Rodzeństwu ponownie udaje się uciec. Postanawiają zwrócić szkatułkę właścicielowi i wyjechać gdzieś, gdzie będą mogli rozpocząć nowe życie. O tajemniczej szkatułce dowiaduje się też Tekin. Mężczyzna za wszelką cenę chce odnaleźć Durmuşa, Meryem i Ömera, których obwinia za niepowodzenie akcji, i odebrać im szkatułkę. Ulviye nie posiada się z radości, gdy w drzwiach rezydencji pojawia się Levent. Mężczyzna postanawia zostać do czasu wyjaśnienia sprawy kradzieży.