Zranione ptaki odc. 4. Meryem zostaje uwięziona. Streszczenie odcinka [24.03]

Zranione ptaki odc. 4. Streszczenie

Hülya i Bahadır są zaskoczeni obecnością Leventa w domu. Niepokoi ich fakt, że mężczyzna nie wyjechał, gdyż, jak się okazuje, podczas jego nieobecności doprowadzili do strat w holdingu. Meryem decyduje się na opuszczenie miasta. Musi jednak zabrać z domu leki i zabawki Ömera, którego zostawia pod opieką swojej przyjaciółki Ayşe. Gdy Meryem już ma wychodzić w domu pojawia się Durmuş. Równocześnie na polecenie Tekina przyjeżdża po niego Doğan i mężczyzna zamyka Meryem w pokoju. Meryem dzwoni do Ayşe po pomoc. Kobiety są zaskoczone, gdy Ömer wprawnie otwiera zamek w drzwiach do pokoju. Meryem postanawia oddać szkatułkę właścicielowi. W marinie otrzymuje adres Leventa i udaje się do rezydencji. Chcąc oddać szkatułkę zostawia brata przed bramą. Chłopiec jednak idzie za siostrą i gdy jest już przed rezydencją dostaje napadu astmy. Znajduje go Levent, który wraz z matką postanawia odwieźć chłopca do szpitala.