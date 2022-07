Zranione ptaki odc. 76. Nieudana sesja zdjęciowa. Streszczenie odcinka [08.07.2022]

Zranione ptaki odc. 76. Streszczenie

Durmu ukrywa się przed Tekinem. Każe powiedzieć Neriman, że wyjechał na pogrzeb. Tymczasem w rezydencji ma odbyć się sesja zdjęciowa do katalogu odzieży. Zdjęcia będzie robić Melis. W ostatniej chwili okazuje się, że stylistka ubrań nie dojedzie. Ulviye namawia wszystkich, by zestawianiem ubrań zajęła się Meryem. Podczas gdy Levent bardzo ją w tym dopinguje, Melis robi wszystko, by dziewczyna miała wrażenie, że ona i Levent są sobie bardzo bliscy. Aye jest zdruzgotana. Nie chce brać udziału w tradycyjnych przygotowaniach do oficjalnych oświadczyn. Safiye jednak przekonuje córkę, że małżeństwo z Doanem jest lepszym wyjściem niż życie w Niemczech u boku ojca. Melis pospiesza Tekina. Nie rozumie, dlaczego Ömer i Meryem nadal są w rezydencji. Dzięki inicjatywie Ömera Melis robi chłopcu, Leventowi i Meryem wspólną fotografię nad basenem. Levent otwarcie mówi Meryem, że wyglądają na szczęśliwą rodzinę.