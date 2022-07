Zranione ptaki odc. 77. Ślub z powodu plotek. Streszczenie odcinka [11.07.2022]

Zranione ptaki odc. 77. Streszczenie

W chwili, gdy Meryem ma otworzyć się przed Leventem, do pokoju, w którym rozmawiają wchodzi Melis. Speszona Meryem zostawia ich samych. Cemil jest zaniepokojony tonem wiadomości od Aye. Ku uciesze domowników Levent i Ömer szykują razem śniadanie. Choć robią bałagan w kuchni, chłopiec i Levent świetnie się bawią i zapraszają Meryem do pomocy. Choć Melis próbuje im przeszkodzić, Levent każdorazowo wstawia się za Meryem i delektuje się każdą chwilą z nią spędzoną. Meryem jest zaniepokojona milczeniem Aye. Postanawia osobiście sprawdzić, co dzieje się jej przyjaciółką. Zaniepokojony jej pomysłem Levent proponuje, że ją tam zawiezie. Meryem podczas rozmowy z Aye słyszy słowa Neriman i dowiaduje się o ślubie. Nie może uwierzyć, że przyjaciółka chce zrujnować sobie życie z powodu osiedlowych plotek. Postanawia powiedzieć o wszystkim Leventowi i jedzie do holdingu.