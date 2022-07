Zranione ptaki odc. 79. Próba porwania Ömera. Streszczenie odcinka [13.07.2022]

Zranione ptaki odc. 79. Streszczenie

Trwają przygotowania do ślubu Ayşe i Cemila. Dziewczyna jednocześnie cieszy się i smuci. Levent podarowuje Meryem piękną suknię na ślub przyjaciółki. Na widok Meryem Levent nie może wyjść z zachwytu, a Melis zalewa fala zazdrości. Melis zamierza jechać razem z nimi po pannę młodą, jednak Levent dyskretnie ją spławia. Doğan kupuje broń. Kiedy Cemil przyjeżdża po Ayşe, Doğan trzyma go na muszce. Jako jedyna niebezpieczeństwo zauważa Ayşe i zasłania Cemila własnym ciałem. Doğan rezygnuje z zemsty, ale nie przestaje rozpaczać po stracie ukochanej. Podczas wesela Durmuş ma porwać Ömera z rezydencji, ale po telefonie od Kudreta, wycofuje się. Przyparty do muru przez Tekina, wyjawia mu, że to Kudret przywiózł do niego Ömera i że Hülya chciała mu zapłacić za zabranie chłopca z rezydencji. Zaintrygowany Tekin zaprasza do siebie Kudreta, ponieważ mężczyzna nie chce nic mu powiedzieć, Tekin go ogłusza.