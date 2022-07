Zranione ptaki odc. 80. Ayşe i Cemil biorą ślub. Streszczenie odcinka [14.07.2022]

Zranione ptaki odc. 80. Streszczenie

Tekin siłą wyciąga z Kudreta całą prawdę o Ömerze, Levencie i śmierci Rany, a także o udziale we wszystkim Hülyi i Melis. Tymczasem w rezydencji Ayşe i Cemil zawierają związek małżeński. Levent próbuje zbliżyć się do Meryem. W końcu udaje mu się poprosić ją do tańca. Oboje są pod silnym wrażeniem tej chwili. Levent jest bliski wyznania Meryem swoich uczuć. Melis i Tekin, który pojawia się w rezydencji, nie mogą znieść ich widoku razem. Po tańcu Tekin zaczepia Meryem, powstrzymuje go Gülnaz, siostra Aysel, która ma zastąpić ją w rezydencji. Pojawia się również Levent i wyrzuca z domu nieproszonego gościa. Melis nie może pogodzić się z tym, że Levent wymyka jej się z rąk. Bahadır namawia ją, żeby wyznała Leventowi swoje uczucia.