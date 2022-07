Zranione ptaki odc. 81. Melis wyznaje Leventowi miłość. Streszczenie odcinka [15.07.2022]

Zranione ptaki odc. 81. Streszczenie

Gülnaz od razu poznaje się na Meryem i czuje do niej wielką sympatię. Melis podsłuchuje rozmowę Leventa z Cemilem, podczas której Levent mówi przyjacielowi, że zamierza wyznać Meryem miłość. Opętana zazdrością Melis jest gotowa na wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Kudret wydostaje się z niewoli Tekina i przysięga zemstę. Gülnaz szybko orientuje się, że Asli próbuje zdobyć względy Bahadira. Po weselu Cemil i Ayse jadą do wspólnego mieszkania. Ayse czuje się bardzo niezręcznie i trudno jej ukryć uczucia do Cemila. Kudret zamierza wyznać wszystko Leventowi. Udaremnia to Tekin, który tym razem definitywnie rozprawia się z Kudretem. Melis wyznaje Leventowi miłość. Meryem i Bahadir stają się przypadkowymi świadkami ich rozmowy.