Zranione ptaki odc. 83. Levent i Melis są razem? Streszczenie odcinka [19.07.2022] redakcja

Cały dom tonie w domysłach. Okazuje się, że Levent i Melis nie wrócili na noc. Co na to Meryem? Tymczasem przyjeżdża babcia Cemila. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 83. odcinka Zranionych ptaków!