Zranione ptaki odc. 84. Melis chce odebrać sobie życie. Streszczenie odcinka [20.07.2022]

Zranione ptaki odc. 84. Streszczenie

Melis namawia przyjaciółkę, by pomogła jej w zdobyciu Leventa. Dziewczyna dzwoni do niego i przekonuje, że Melis może chcieć odebrać sobie życie. Levent wyrusza na poszukiwania Melis. Gdy próbuje się do niej dodzwonić, odbiera obcy mężczyzna. Twierdzi, że Melis miała wypadek. Levent natychmiast jedzie na miejsce zdarzenia. Okazuje się, że Melis ma tylko niegroźne obrażenia. Bahadir wyjawia Ulviye prawdę o Levencie i Melis. Sugeruje też, że Melis jest zazdrosna o Meryem, co zdaniem Ulviye jest niedorzeczne.