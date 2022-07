Zranione ptaki odc. 87. Levent wyznaje uczucia Meryem. Streszczenie odcinka [25.07.2022]

Zranione ptaki odc. 87. Streszczenie

Melis stara się przekonać Ulviye i Bahadira, że Meryem ma złe intencje. Leventowi w końcu udaje się porozmawiać z Meryem, dając jej jasno do zrozumienia, że nie odwzajemnia uczuć Melis. Levent rozmawia również z Melis i tłumaczy jej, że mogą być tylko przyjaciółmi. Melis udaje, że godzi się z tą sytuacją, ale w duchu przysięga, że nie dopuści do tego, żeby inna kobieta odebrała jej ukochanego. Bedriye jest nie do wytrzymania. Starsza pani nie akceptuje Ayse w roli żony swojego wnuka, ma na to miejsce inną kandydatkę. Tymczasem Ayse coraz bardziej wczuwa się w swoją rolę. Meryem czuje, że powinna wyznać Leventowi prawdę o sobie i Ömerze. W tym samym czasie Tekin zaczyna wdrażać swój plan. Na jego polecenie Neriman dzwoni do Meryem, żeby poinformować o pojawieniu się matki Ömera. Traf chce, że Meryem rozładowuje się telefon.