Zranione ptaki odc. 89. Talent aktorski Nurgül. Streszczenie odcinka [28.07.2022]

Zranione ptaki odc. 89. Streszczenie

Ayşe bardzo stresuje się obecnością Bedriye. Boi się, że kobieta odkryje, że małżeństwo Cemila to fikcja. Durmuş i Tekin są zachwyceni talentem aktorskim Nurgül. Kobieta świetnie odgrywa przed Meryem cierpiącą matkę. Dziewczyna jest w szoku. Była przekonana, że Ömer jest sierotą. Nurgül prosi Meryem, by jak najszybciej porozmawiała z Ömerem. Opowiada też zmyśloną historię, wedle której z powodu vendetty zmuszona była porzucić dziecko i uciekać do Niemiec. Meryem jest załamana. Zwierza się Ayşe, którą prosi o dyskrecję. Wykorzystuje to Bedriye, która przekonuje Cemila, że jego żona coś przed nim ukrywa.