Zranione ptaki odc. 90. Meryem okłamuje Leventa. Streszczenie odcinka [29.07.2022]

Zranione ptaki odc. 90. Streszczenie

Levent, Meryem i Ömer spędzają razem miłe chwile. Levent czeka, aż Meryem się przed nim otworzy. Meryem bezskutecznie próbuje porozmawiać z Leventem o powrocie matki Ömera, tymczasem mężczyzna przekonany jest, że dziewczyna chce wyznać mu swoje uczucia. Nurgül prosi o możliwość spotkania z Ömerem. Meryem pozwala jej na patrzenie na chłopca z daleka na placu zabaw. Kobieta jednak nie wywiązuje się z umowy i stara się przytulić Ömera. Widzi to Levent. Zaniepokojony, pyta Meryem, kim jest obca kobieta. Meryem okłamuje go, że to ich dawna sąsiadka. Bedriye podburza Cemila przeciwko Ayşe i doprowadza do tego, że dziewczyna w emocjach wychodzi z domu. Doğan widzi z daleka, jak jego ukochana płacze. Ku przerażeniu Tekina, Nurgül gubi spreparowane zdjęcie, na którym jest z rocznym Efe. Zdjęcie trafia w ręce Ömera, który nie rozumie, dlaczego jest na nim z panią z parku.