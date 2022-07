Zranione ptaki odc. 91. Levent chce się oświadczyć Meryem. Streszczenie odcinka [01.08.2022]

Zranione ptaki odc. 91. Streszczenie

Meryem nie może odnaleźć zdjęcia Ömera z matką. Tekin zwraca się do Melis z prośbą o pomoc w odnalezieniu go, zanim wpadnie w ręce domowników. Przysyła też do rezydencji Nurgül. Melis dowiaduje się, że Levent chce oświadczyć się Meryem i nie zamierza na to pozwolić. Ayse wraca do domu w samą porę na wizytę Safiye. Cemil przekonuje babcię i teściową, że między Ayse i nim doszło do nieporozumienia, które sami załatwią. Ayse zastanawia się, czy troska Cemila o nią jest prawdziwa, czy to tylko gra. Po wizycie Nurgül, Meryem postanawia wyznać prawdę Ömerowi i Leventowi.