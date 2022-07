Zranione ptaki odc. 93. Melis musi się wynieść. Streszczenie odcinka [03.08.2022]

Zranione ptaki odc. 93. Streszczenie

Levent nie może znieść zachowania Melis. Ku jej zaskoczeniu żąda, żeby wyprowadziła się z rezydencji. Melis zgadza się, udając głęboko zranioną, jednak tak naprawdę nigdzie się nie wybiera, a w duchu poprzysięga zemstę. Ayşe znajduje ulubioną koszulę Cemila zniszczoną wybielaczem. Małżonkowie szybko orientują się, że to intryga Bedriye, nie dają jednak nic po sobie poznać. Ayşe i Cemil nieświadomie coraz bardziej zbliżają się do siebie. Pomiędzy Nurgül i Neriman dochodzi do kolejnej awantury. Neriman, chcąc zemścić się, mówi Meryem, że Nurgül wywiezie Ömera do Niemiec. Kobiecie udaje się jednak udobruchać naiwną Meryem. Levent z pomocą Ömera przygotowuje się do tego, żeby oświadczyć się Meryem. Melis nie zamierza bezczynnie na to patrzeć.