Zranione ptaki odc. 95. Poważna kłótnia Leventa i Meryem. Streszczenie odcinka [05.08.2022]

Zranione ptaki odc. 95. Streszczenie

Melis i Nurgül mówią Leventowi, że Meryem od początku go okłamywała i Nurgül jest prawdziwą matką Ömera. Mężczyzna jest załamany. Jego marzenia o rodzinie legły w gruzach. Bardzo ostro rozmawia z Meryem. Prosi ją też o wyjaśnienia, ale dziewczyna milczy, co jeszcze bardziej go rani. Załamuje się na wieść, że kobieta chce wywieźć Ömera do Niemiec. Prosi ją jednak o trochę czasu, żeby chłopiec mógł oswoić się z nową sytuacją. Asli zamawia bilety do kina. Daje je Bahadirowi, twierdząc, że koleżanka, z którą miała iść na film się rozchorowała. Bahadirowi również nie udaje się znaleźć kompana i ostatecznie zaprasza Asli. Zadowolona z powodzenia intrygi dziewczyna mówi o wszystkim Hülyi. Bahadir cieszy się, że wreszcie znalazł kogoś, kto podziela jego pasje. Umawia się z Asli, że razem pójdą na festiwal latawców. Meryem zbiera się na odwagę i wyjaśnia Ülviye motywację swojego postępowania. Kobieta próbuje załagodzić gniew Leventa. Dogan załamany rzekomą ciążą Ayse stawia się Tekinowi, gdy ten każe mu zapomnieć o dziewczynie. Wściekły Tekin dotkliwie bije chłopaka.