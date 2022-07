Zranione ptaki odc. 97. Levent nie wierzy Nurgül. Streszczenie odcinka [09.08.2022] redakcja

Levent nie wie, co ma robić. Dalej jest zły na Meryem, że go okłamała. Postanawia jednak sprawdzić Nurgül. A dlaczego Yaşar cierpi? Co jeszcze się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 97. odcinka Zranionych ptaków!