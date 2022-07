Zranione ptaki odc. 98. Policja chce zabrać Ömera. Streszczenie odcinka [10.08.2022]

Zranione ptaki odc. 98. Streszczenie

Doğan postanawia zapomnieć o Ayşe i na zawsze wyjechać. Cemil i Ayşe odgrywają przed Bedriye skłóconych. Gdy w firmie obmyślają kolejne sceny dla babci, przypadkiem podsłuchuje ich Doğan, który przyszedł tam pożegnać się z Ayşe. Zaskakujące odkrycie sprawia, że Doğan rezygnuje z wyjazdu i odzyskuje nadzieję na zdobycie ukochanej. Levent nie dopuszcza Nurgül do Ömera, wciąż nie mając co do niej pewności. Meryem nie umie pozostać obojętna na ciągłe prośby Nurgül o zobaczenie się z synem i podsuwa Leventowi listy, które Nurgül rzekomo pisała do syna. Melis próbuje wykorzystać sytuację, żeby zbliżyć się do Leventa. Niespodziewanie Nurgül pojawia się w rezydencji w towarzystwie policji i twierdzi, że mieszkańcy siłą przetrzymują jej dziecko. Meryem udaje się ją przekonać do wycofania skargi, ale Nurgül daje im tylko jeden dzień na wyjawienie chłopcu "prawdy".