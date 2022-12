Zranione ptaki. Sprawdź, co wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Zranione ptaki" [odc. 183-185] 5.12.22

Zranione ptaki odc. 183. Streszczenie

Ulviye wybudza się. Jej najbliżsi nie posiadają się z radości. Melis i Hülya początkowo są przerażone, szybko odczuwają ulgę, gdy okazuje się, że kobieta ma mętlik w głowie i mylą jej się wszystkie przeszłe i obecne wydarzenia. Doganowi udaje się podpuścić Oyę, która przyznaje, że to ona zainscenizowała zdjęcia z Cemilem. W pierwszym odruchu Dogan jest zdecydowany, żeby opowiedzieć wszystko Ayse, ale jednak waha się. Zdaje sobie bowiem sprawę, że w ten sposób na zawsze straci ukochaną. Asli próbuje udobruchać Yasara. Przekonuje go, że Bahadir ją wykorzystał, a teraz została całkiem sama. Cemil zamierza wyjechać za granicę, jedna z pracownic holdingu informuje o tym Ayse. Ulviye wraca do domu. Jest przekonana, że Ömer to Efe, a dla jej dobra domownicy nie wyprowadzają jej z błędu.