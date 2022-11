Zranione ptaki - streszczenia kolejnych odcinków. Stan Ulviye jest krytyczny. Sprawdź, co się wydarzy! (odc. 178-181) 22.11.22

Zranione ptaki odc. 178. Streszczenie

Levent podejrzewa, że Melis miała coś wspólnego z zawałem Ulviye. Mężczyzna również siebie obwinia za to, co zaszło. Nie może sobie wybaczyć tego, jak potraktował mamę. Meryem stara się go pocieszyć i obiecuje, że nie wyjedzie, dopóki pani Ulviye nie wróci do zdrowia. Melis podsłuchuje rozmowę Meryem i Ayse. Dowiaduje się, że Ulviye zapisała gdzieś wszystko, co usłyszała z rozmowy Melis i Hülyi. Przerażona, postanawia jechać do rezydencji i poszukać zapisek. Meryem jedzie tam z takim samym zamiarem. Mine napotyka szukających jej mężczyzn. Jest przerażona, a jej zachowanie wzbudza podejrzenia Neriman.

178. odcinek Zranionych ptaków będzie można obejrzeć w piątek 2 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 45 minut.