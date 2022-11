ZRANIONE PTAKI - streszczenia kolejnych odcinków. Stan Ulviye jest krytyczny. Sprawdź, co się wydarzy! (odc. 178-181) 23.11.22

Ayse bardzo przeżywa sytuację pomiędzy nią a Cemilem. Najbliższym trudno patrzeć na jej cierpienie. Melis przekonuje Hülyę, że powinny zabić Ulviye, zanim obudzi się i wyjawi ich tajemnicę. Serce Ulviye na chwilę się zatrzymuje, jednak lekarzom udaje się ją uratować. Levent i Meryem wspólnie czuwają przy Ulviye, Melis nie może znieść ich widoku. Melis odbiera lek, który ma zabić Ulviye. Levent o mały włos jej nie przyłapuje. Asli wykorzystuje nieobecność Metehanoglu, żeby zbliżyć się do Yasara. Co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach "Zranionych ptaków"? Przeczytaj streszczenia odcinków!

Zranione ptaki odc. 178. Streszczenie

Levent podejrzewa, że Melis miała coś wspólnego z zawałem Ulviye. Mężczyzna również siebie obwinia za to, co zaszło. Nie może sobie wybaczyć tego, jak potraktował mamę. Meryem stara się go pocieszyć i obiecuje, że nie wyjedzie, dopóki pani Ulviye nie wróci do zdrowia. Melis podsłuchuje rozmowę Meryem i Ayse. Dowiaduje się, że Ulviye zapisała gdzieś wszystko, co usłyszała z rozmowy Melis i Hülyi. Przerażona, postanawia jechać do rezydencji i poszukać zapisek. Meryem jedzie tam z takim samym zamiarem. Mine napotyka szukających jej mężczyzn. Jest przerażona, a jej zachowanie wzbudza podejrzenia Neriman. 178. odcinek Zranionych ptaków będzie można obejrzeć w piątek 2 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 45 minut.

Zranione ptaki odc. 179. Streszczenie

Stan Ulviye jest krytyczny. Lekarz każe szykować się domownikom na najgorsze. Melis symuluje złe samopoczucie i jedzie do rezydencji. Równocześnie z Meryem szuka notatek Ulviye. Asli nie radzi sobie z Ömerem. Chłopiec nie chce jeść i twierdzi, że nie pójdzie do szkoły dopóki nie zobaczy Meryem. Yasarowi udaje się go jednak udobruchać. Dogan postanawia dowiedzieć się prawdy. Dla dobra ukochanej Ayse, chce ustalić, czy zdjęcia faktycznie są wynikiem intrygi uknutej przez Oyę. Ayse przyłapuje go na przeglądaniu jej telefonu. Pokazuje Doganowi zdjęcia Cemila i Oyi, po czym usuwa je z galerii.

179. odcinek Zranionych ptaków będzie można obejrzeć w poniedziałek 5 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 45 minut.

Zranione ptaki odc. 180. Streszczenie

W miarę jak stan Ulviye się polepsza, rośnie przerażenie Hülyi i Melis. Po długich poszukiwaniach Melis odnajduje rysunek, na rewersie którego Ulviye spisała słowa sióstr. Mimo wielu podejść nie udaje się jej jednak odebrać rysunku Omerowi. Właściciel kawiarni, Nuri, informuje Safiye i Neriman, że postanowił sprzedać lokal. Safiye udaje się do banku z zamiarem wzięcia kredytu na wykup kawiarni. Gdy jej wniosek zostaje odrzucony, Mine dzwoni do zaprzyjaźnionego bankiera z prośbą o przyznanie kobiecie pożyczki. W obawie przed zdemaskowaniem, Melis niszczy wszystkie rysunki Ömera. Nie wie, że ten którego szuka, chłopiec powiesił w swoim pokoju. Tymczasem Cemil, przybity słowami Ayse i Dogana postanawia zaprzestać walki o ukochaną i podpisuje papiery rozwodowe. Ayse bardzo to przeżywa.



180. odcinek Zranionych ptaków będzie można obejrzeć we wtorek 6 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 45 minut.

Zranione ptaki odc. 181. Streszczenie

Ayse bardzo przeżywa sytuację pomiędzy nią a Cemilem. Najbliższym trudno patrzeć na jej cierpienie. Melis przekonuje Hülyę, że powinny zabić Ulviye, zanim obudzi się i wyjawi ich tajemnicę. Serce Ulviye na chwilę się zatrzymuje, jednak lekarzom udaje się ją uratować. Levent i Meryem wspólnie czuwają przy Ulviye, Melis nie może znieść ich widoku. Melis odbiera lek, który ma zabić Ulviye. Levent o mały włos jej nie przyłapuje. Asli wykorzystuje nieobecność Metehanoglu, żeby zbliżyć się do Yasara.



181. odcinek Zranionych ptaków będzie można obejrzeć w środę 7 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 45 minut.

