Zranione ptaki. To wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Zranione ptaki" (odc. 171-174) 22.11.22 opr. an

171. odcinek Zranionych ptaków będzie można obejrzeć w środę - 23 listopada. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 45 minut. mat. prasowe

Zranione ptaki. Levent zawozi Meryem do chaty Remziego. Dziewczyna ma tam zostać do czasu załatwienia formalności związanych z wyjazdem. Hülya jest wściekła na siostrę, że ta wszystkich naraziła na niebezpieczeństwo. Wraz z przyjazdem do chaty wracają wspomnienia, a gospodarz jest przekonany, że Levent i Meryem przyjechali już jako małżeństwo. Remzi zostawia ich w chacie samych i udaje się do chorującej jałówki. Tymczasem Melis denerwuje się przedłużającą się nieobecnością Leventa. Neriman domyśla się, że Mine zakochała się w Doganie. Przeczytaj, co się wydarzy w kolejnych odcinkach "Zranionych ptaków".