ZRANIONE PTAKI. To wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Zranione ptaki". Przeczytaj streszczenie (odc. 175-177) 22.11.22 oprac. an

175. odcinek Zranionych ptaków będzie można obejrzeć we wtorek 29 listopada. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 45 minut. kadr z serialu Zranione Ptaki Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Ulviye prosi Meryem, by dla dobra wszystkich wyjechała do Włoch. Ta zgadza się i informuje Leventa o swojej decyzji. On nie jest tym zachwycony, lecz pomaga jej zorganizować wyjazd. Asli dostaje w prezencie od Yaşara wymarzoną torebkę. Ayşe zleca prawnikowi rozpoczęcie procedury rozwodowej. Melis nie ma pojęcia, że Meryem postanowiła jednak wyjechać. Levent, poirytowany ciągłymi rozmowami z Ulviye o jego przyszłości z Melis, po sprzeczce z matką opuszcza dom. Przeczytaj, co wydarzy się w kolejnych odcinkach "Zranionych ptaków".