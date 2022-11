ZRANIONE PTAKI. To wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Zranione ptaki". Przeczytaj streszczenie (odc. 175-177) 23.11.22

175. odcinek Zranionych ptaków będzie można obejrzeć we wtorek 29 listopada. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 45 minut.

Ulviye prosi Meryem, by dla dobra wszystkich wyjechała do Włoch. Ta zgadza się i informuje Leventa o swojej decyzji. On nie jest tym zachwycony, lecz pomaga jej zorganizować wyjazd. Asli dostaje w prezencie od Yaşara wymarzoną torebkę. Ayşe zleca prawnikowi rozpoczęcie procedury rozwodowej. Melis nie ma pojęcia, że Meryem postanowiła jednak wyjechać. Levent, poirytowany ciągłymi rozmowami z Ulviye o jego przyszłości z Melis, po sprzeczce z matką opuszcza dom. Przeczytaj, co wydarzy się w kolejnych odcinkach "Zranionych ptaków".

Zranione ptaki odc. 175. Streszczenie

Mimo śmierci Tekina Meryem nie chce rezygnować z wyjazdu do Włoch. Gdy jest w drodze na lotnisko, Levent zdecydowanie oświadcza, że nie pozwoli jej wyjechać. Melis jest wściekła z powodu obrotu spraw. Zdesperowana liczy na pomoc Ulviye. Przekonuje ją, że Meryem stoi na drodze do szczęścia jej i Leventa. Dodatkowo Hülya wyjawia Ulviye, że Melis próbowała popełnić samobójstwo. Ulviye stara się przekonać Leventa, że ślub z Melis to dla wszystkich najlepsze wyjście. Ayşe jest wdzięczna Doganowi za wsparcie. Przyglądająca się parze Mine obawia się, że coś łączy tych dwoje. Chociaż Meryem nie zamierza długo zostać w rezydencji, Ulviye prosi ją, aby jak najszybciej wyjechała ze względu na Melis.

Zranione ptaki odc. 176. Streszczenie

Ulviye prosi Meryem, by dla dobra wszystkich wyjechała do Włoch. Ta zgadza się i informuje Leventa o swojej decyzji. On nie jest tym zachwycony, lecz pomaga jej zorganizować wyjazd. Asli dostaje w prezencie od Yaşara wymarzoną torebkę. Ayşe zleca prawnikowi rozpoczęcie procedury rozwodowej. Melis nie ma pojęcia, że Meryem postanowiła jednak wyjechać. Levent, poirytowany ciągłymi rozmowami z Ulviye o jego przyszłości z Melis, po sprzeczce z matką opuszcza dom.

176. odcinek Zranionych ptaków będzie można obejrzeć w środę 30 listopada. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 45 minut.

Zranione ptaki odc. 177. Streszczenie

Pijany Cemil ponownie nachodzi Ayşe. Ona, chcąc się go w końcu pozbyć, oświadcza, że kocha Dogana i zamierza wyjść za niego za mąż. Cemil jest zdruzgotany. Ulviye zamierza uspokoić Melis i powiedzieć jej o wyjeździe Meryem. Przypadkiem słyszy dyskusję obu sióstr. Dowiaduje się z niej, że to Hülya kazała zabić Ranę i porwać Efego. Dociera do niej także, że chłopiec wciąż żyje. Kobiecie udaje się niepostrzeżenie oddalić, jednak jej serce nie wytrzymuje nadmiaru emocji. Ostatkiem sił Ulviye zapisuje wszystko, czego się dowiedziała i mdleje w ramionach Meryem. Natychmiast trafia do szpitala. Melis i Hülya podejrzewają, że Ulviye słyszała ich rozmowę. Levent próbuje dowiedzieć się, co doprowadziło matkę do takiego stanu. Zaczyna obwiniać siebie. 177. odcinek Zranionych ptaków będzie można obejrzeć w czwartek 1 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 45 minut.

