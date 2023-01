"Zranione ptaki” znikają z anteny. Zastąpi je nowa telenowela hiszpańska "Akacjowa 38". O czym opowiada? 9.01.23

„Zranione ptaki” znikają z anteny. Ostatni odcinek na początku stycznia

Serial „Zranione ptaki” zadebiutował na polskich ekranach 21 marca 2022 roku, zastępując tym samym doskonale znaną wszystkim „Elif”. Zawiła, dramatyczna i skomplikowana, lecz także niezwykle romantyczna oraz wzruszająca historia Meryem i Leventa od razu przypadła polskim widzom do gustu. Przez ostatnie kilka miesięcy była to jedna z najchętniej oglądanych produkcji w Telewizji Polskiej. Niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy.

„Akacjowa 38” zamiast „Zranionych ptaków”. O czym jest serial?

Akcja dzieje się w 1899 roku. Justo - bogaty, zły i agresywny mąż, wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę, Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Ta, w odruchu samoobrony, uderza go twardym narzędziem w głowę i jest pewna, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą, zabierając Justo cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi dziewczynkę, którą nazywa Inocensją (Inocencia to po polsku Niewinność). Jej matka decyduje, że małą trzeba zostawić w przyklasztornym przytułku. Carmen przysięga sobie, że po nią wróci. Jadą pociągiem do miasta, gdzie przebywa brat Carmen, Pablo. Carmen krwawi i jest umierająca. Pablo sprowadza lekarza, Germana, który ratuje jej życie. Najwyraźniej lekarz zaczyna się też nią interesować jako mężczyzna. Pablo decyduje, że matka i siostra muszą zmienić imiona i odtąd przybierają imiona Guadalupe i Manuela. Na drodze do miłości głównym bohaterom staną nie tylko różnice klasowe.