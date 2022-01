Zuchwała kradzież w Gdowie. Młody mężczyzna zrabował przedmioty wylicytowane na portalu internetowym Jolanta Białek

21-letni złodziej został zatrzymany w Krakowie przez policjantów z Wieliczki i Gdowa materiały KPP Wieliczka Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Do zdarzenia doszło w gminie Gdów. Mieszkaniec tego rejonu wystawił w internecie do sprzedaży dwa telefony, a mężczyznę który wylicytował towar zaprosił na swoją posesję w celu realizacji transakcji. Klient nie miał jednak zamiaru płacić za przedmioty, ale wyrwał je właścicielowi z ręki i uciekł. 21-letni rabuś został zatrzymany przez wielickich kryminalnych. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu.