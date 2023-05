Żużel GP Polski 2023. Gdzie oglądać? Kiedy zawody na Narodowym? Transmisja i stream online WYNIKI, TERMINARZ GRAND PRIX 13.05

Żużel GP Polski 2023. Gdzie oglądać? Kiedy zawody na Narodowym?

Zmarzlik nie stanął nawet na podium w stolicy, ba, nie zakwalifikował się nawet do finału. Jego najwyższe miejsce na PGE Narodowym to piąte, który zajął w ubiegłym sezonie.

Co ciekawe, mimo pasma sukcesów Zmarzlika oraz faktu, że w Warszawie ścigano się już sześć razy, to na PGE Narodowym reprezentant Polski nie triumfował ani razu!

- To dla mnie prawdziwa przyjemność pojechać w Indywidualnych Mistrzostwach Świata po raz trzeci na PGE Narodowym w Warszawie. Ten stadion jest wspaniały, a wypełniony przez kibiców do ostatniego miejsca stwarza niepowtarzany klimat żużlowego święta. Jestem przekonany, że czwórka polskich zawodników, którzy reprezentują nasz kraj w Grand Prix pokaże wspaniałym polskim kibicom świetny żużel – mówi Bartosz Zmarzlik , trzykrotny mistrz świata, który zwyciężył w pierwszej rundzie sezonu 2023 rozegranej na chorwackim torze.

To nie żadne fatum, ale zbieg okoliczności i przypadek - uważa Marek Cieślak, legendarny trener reprezentacji Polski, który przez wiele lat był związany z Unią Tarnów. - Za bardzo bym się tym nawet nie przejmował. Najważniejsze jest bowiem to, kto jest pierwszy w klasyfikacji końcowej Grand Prix. Aczkolwiek dla dyscypliny byłoby pożądane, gdyby Polak w końcu stanął na pierwszym stopniu podium na PGE Narodowym. Prędzej czy później Polak wygra w Warszawie. Być może stanie się to nawet w tym roku.

Kiedy żużlowa Grand Prix Polski 2023?

Po rundzie zasadniczej sporządzana jest klasyfikacja na miejscach 1-18 (wliczając rezerwowych toru, którzy także mają szansę na awans do półfinałów) według zdobytych punktów. Najlepsza ósemka kwalifikuje się do półfinałów.

Każdy turniej SGP składa się z 23 wyścigów, z czego 20 wyścigów to runda zasadnicza, a kolejne trzy wyścigi, to dwa półfinały i finał.

Pula nagród finansowych dla pojedynczego turnieju Speedway Grand Prix to w sumie 125 tysięcy euro, a więc około 570 tysięcy złotych. Gdyby więc jeden zawodnik wygrał wszystkie 10 turniejów w sezonie, to zarobiłby 165 tysięcy euro (ok. 750 tys. złotych). Zmarzlik zainkasował w ubiegłym roku niemal 108 tys. euro (ok. 500 tys. złotych). Stawki finansowe były wtedy identyczne jak w tym roku.