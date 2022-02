Żużel. Karnety na mecze Unii Tarnów w sezonie 2022 w II lidze już dostępne w sprzedaży. Ile kosztują? Gdzie kupić? Sprawdź cenę

Karnety na mecze żużlowców Unii Tarnów w sezonie 2022

Co ważne, posiadacze karnetów z sezonu 2021 - po ich okazaniu przy zakupie nowego - mogą liczyć na zniżkę 10 procent.

Dostępne są cztery rodzaje karnetów na mecze żużlowej Unii Tarnów (obowiązują na spotkania fazy zasadniczej, bez play-off). Nowym pakietem jest trybuna „0”. To najdroższy karnet, po jego zakupie fani dodatkowo wspierają klub. Otrzyma także voucher na program zawodów na każdy mecz ligowy, koszulkę i czapkę kibica, a także voucher gastronomiczny do wykorzystania na stadionie w trakcie meczu.

Ceny biletów na mecze żużlowe w Tarnowie

Ustalone też zostały ceny biletów na domowe mecze „Jaskółek” w tym sezonie: trybuna - 40 zł normalny - 30 zł ulgowy - 20 zł (emeryci, renciści, młodzież szkolna i studenci do 25 lat) zerowy - 0 zł (dla dzieci do lat 7)

Gdzie kupić karnety na mecze żużlowej Unii Tarnów

Bilety i karnety na sezon 2022 nabywać można w siedzibie klubu przy ul. Zbylitowskiej 3 (pod Trybuną Główną) od poniedziałku do piątku w godz. 8-14:30. We wtorek 22 lutego, w dniu rozpoczęcia sprzedaży, punkt będzie czynny do 18:30.