Żużel. TOP 10 - najlepsi zawodnicy PGE Ekstraligi w sezonie 2021. Kto ma najwyższą średnią biegową? [LISTA KLASYFIKACYJNA]

NOWE Matura z matematyki 2021. Tegoroczna matura z matematyki była bardzo prosta

Anna Zając, maturzystka z XVIII LO w krakowskich Bronowicach uważa, że tegoroczna matura z matematyki była bardzo prosta. - I jeśli ktoś regularnie się uczył i przygotowywał, to nie sprawiła mu kłopotu, ponieważ zadania były dosyć schematyczne, takie, jak powtarzają się co roku. O ile kogoś nie zjadł stres, to na pewno sobie poradził - mówi Ania, która ocenia, że jej samej poszło na egzaminie bardzo dobrze. A bardzo się go bała, dużo się uczyła. - Jestem bardziej humanistką. I przyznam, że przed tą maturą z matematyki prawie nie przespałam prawie nocy. Ale jestem bardzo szczęśliwa, że jednak się udało - wyznaje maturzystka.