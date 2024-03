Żużel wraca do Krakowa. Na 1 kwietnia na torze Wandy zaplanowano turniej z mocną obsadą, w lidze ma jeździć Speedway Kraków

Żużel w Krakowie będzie po pięciu latach przerwy

Ostatni raz drużyna ligowa w Krakowie była w 2019 r. (wówczas Speedway Wanda). Przez następne lata podjęto kilka prób reaktywacji żużla, ale żadna się nie powiodła. Tor stał odłogiem, stracił homologację. Teraz to wszystko ma się zmienić, Speedway Kraków (zupełnie nowy podmiot, powstały w grudniu ubiegłego roku) złożył wniosek o licencję na sezon 2024, a obiekt został przez ZIS zmodernizowany i dostosowany do wymogów.

Ważne, że Główna Komisja Sportu Żużlowego poszła na rękę działaczom, wydłużając znacznie czas na złożenie wniosku licencyjnego. Jak mówi Mikołaj Frankiewicz, prezes Speedway Kraków, wszystkie dokumenty licencyjne zostały dostarczone do centrali. Co warte podkreśla - wcześniej żaden z podmiotów podejmujących się reaktywacji żużla w Nowej Hucie nie dotarł tak daleko.

- Czekamy na potwierdzenie przyznania licencji. Jestem spokojny o wynik tego postępowania. Cały czas byliśmy w kontakcie z GKSŻ, dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystko się zgadzało. Zebraliśmy odpowiedni budżet. Cały czas prowadzimy rozmowy ze sponsorami, powinniśmy mieć sponsora tytularnego - mówi Frankiewicz. Dodaje: - Jeśli przystąpimy do sezonu, to nie ma możliwości, żebyśmy go nie dokończyli. Jeśli chodzi o finanse, to wszystko jest przejrzyste, zgodne z regulaminem, nie będzie kombinacji.