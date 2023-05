Żużel wraca do Krakowa! Na torze Wandy ma się odbyć mecz reprezentacji Polski

Na żużel na najwyższym poziomie kibice w Krakowie czekają już cztery lata

To będą pierwsze od dłuższego czasu zawody na torze Wandy. Ostatnie raz na mecze chodzić można było w 2019 r., kiedy to swój ostatni sezon w II lidze rozgrywała Speedway Wanda. Sekcja zawiesiła działalność, potem prób odbudowania speedwaya podejmowały się różne podmioty, ale nie przełożyło się to na trwałą reaktywację tej dyscypliny w Nowej Hucie.

Teraz coraz bliżej tego jest Stowarzyszenie Przyjaciół Żużla. Jest zarejestrowane w PZM, podpisało z KS Wanda umowę na dzierżawę toru. Przystąpić do ligi jeszcze się nie udało, ale po "wyprostowaniu" spraw formalnych jest na to szansa w kolejnym sezonie.