Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga 2021 – mecze dziś, tabela, terminarz, gdzie oglądać na żywo [11.06]

NOWE Maciej Palczewski odchodzi z Cracovii. Nadal będzie w ekstraklasie

Maciej Palczewski, trener bramkarzy Cracovii, odchodzi z klubu. Będzie pracował w Lechu Poznań. Palczewski był w sztabie szkoleniowym Cracovii od 2015 r., gdy włączył go do niego trener Jacek Zieliński. Jego następca – Michał Probierz również widział go na tym stanowisku i panowie współpracowali przez cztery sezony.