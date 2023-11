Żużlowcy Grupy Azoty Unii Tarnów pojadą w innej lidze. Spokojnie, to tylko zmiana nazwy - Krajowa Liga Żużlowa

2. Liga przemianowana na Krajową Ligę Żużlową

Na szczycie rozgrywkowym nadal jest Ekstraliga, ale I liga od nowego sezonu będzie nosić nazwę Speedway 2. Ekstraliga i zarządzana będzie przez ten sam podmiot (spółkę, nie GKSŻ). To oczywiste, że w takiej sytuacji pozostanie przy 2. Lidze (czyli trzeciej) byłoby kłopotliwe z marketingowego punkty widzenia. Stąd też zmiana na KLŻ.

- Zastanawialiśmy się, co zrobić i jak nazwać drugą ligę. Były różne pomysły. Choćby trzecia liga. Doszliśmy jednak do wniosku, że to nie byłoby dobre dla samych klubów, kibiców czy sponsorów. Zwłaszcza tym ostatnim trudno byłoby wytłumaczyć, że kluby, które jeździły w drugiej lidze, teraz są w trzeciej. To znaczy, że teraz spadły, zostały zdegradowane? - przyznał Ireneusz Igielski, nowy przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego (cyt. za polskizuzel.pl), która zarządza rozgrywkami na najniższym szczeblu.