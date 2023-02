Żużlowcy Unii Tarnów planują występ na torze w Krakowie. Jest jeden warunek

"Jaskółki" prowadzone przez trenera Stanisława Burzę mają rozpocząć serię meczów kontrolnych od występu 20 marca w Rzeszowie. Do rewanżu ma dojść dwa dni później, ale nie w Tarnowie, lecz w Krakowie. Jest jednak jeden warunek - tor w Nowej Hucie musi do tego czasu odzyskać licencję. Jeśli to się nie uda, spotkanie zostanie odwołane.

Tydzień później - 28 i 29 marca żużlowcy Unii zmierzą się w dwumeczu z ROW-em Rybnik, przy czym jedno ze spotkań odbędzie się w Tarnowie, a drugie na Śląsku (niekoniecznie w takiej kolejności).

Pod koniec marca tarnowianie będą trenować na własnym torze, a wartością dodaną w okresie 23-26 marca będą sesje z drużyną Kennetha Hansena – Slangerup Speedway Klub.

Inauguracja rozgrywek ligowych z udziałem "Jaskółek" nastąpi w Tarnowie 8 lub 9 kwietnia, a pierwszym rywalem będzie Texom Stal Rzeszów.