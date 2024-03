Żużlowy Puchar Prezydenta Miasta Krakowa w mocnej obsadzie. Rozpoczęła się stacjonarna sprzedaż biletów na turniej 1 kwietnia

Turniej żużlowy w Krakowie po pięciu latach przerwy

Na ten rok zapowiadana była reaktywacja żużla w Krakowie. Nie będzie to pełny "comeback", bowiem działaczom nowego podmiotu - Speedway Kraków (wcześniej była drużyna Speedway Wanda, wystawiana przez inny podmiot - Krakowski Klub Żużlowy) - nie udało się zabrać środków na zgłoszenie drużyny do Krajowej Ligi Żużlowej (choć długo wiele na to wskazywało). Niemniej zawody w ciekawej obsadzie - a w perspektywie są kolejne imprezy w najbliższych miesiącach - zwiastują lepsze czasu dla "czarnego sportu" w stolicy Małopolski.