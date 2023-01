Życzenia i wierszyki z okazji Dnia Dziadka 2023. Gotowe pomysły oraz inspiracje dla każdego 22.01.23

Życzenia na Dzień Dziadka

Kochany Dziadku,

zacznę zwyczajnie: że z Tobą w domu jest bardzo fajnie!

I w deszczu, i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

skromny bukiecik kwiatów podarować.

Dla Dziadziusia od wnusia

- by Dziadziuś męczyć się nie musiał,

by długo żył i zdrowy był,

bo… kocham go z całych sił!

Dla Dziadunia dzięcioł stuka,

Ryczy krowa, brzęczy mucha,

Osioł skacze, aż do nieba -

Zawsze Dziadka kochać trzeba!

Drogi dziadziu powiem krótko,

jak mnie mama nauczyła.

Chcę byś sto lat żył dziadziunio i

bym z dziadziem zawsze była.

Dziś dzień, Dziadku, nie psocimy,

tylko dobrze Ci życzymy.

Ty wybronisz nas od draki

bośmy małe rozrabiaki.

Całujemy Cię serdecznie,

żyj nam Dziadku długo wiecznie!