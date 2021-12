Życzenia na Boże Narodzenie 2021. Najpiękniejsze pomysły na świąteczne życzenia bożonarodzeniowe dla każdego 26.12.21

Życzenia na Boże Narodzenie 2021

Każdy już czym prędzej bieży, by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami, bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc na Was spłynie w świętą noc.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

Życzę Ci nadziei,

własnego skrawka nieba,

zadumy nad płomieniem świecy,

filiżanki dobrej, pachnącej kawy,

piękna poezji, muzyki,

pogodnych świąt zimowych,

odpoczynku, zwolnienia oddechu,

nabrania dystansu do tego co wokół,

chwil roziskrzonych kolędą,

śmiechem i wspomnieniami.

Wesołych Świąt!

Gdy rodzina wokół siądzie,

Już nie ważne są pieniądze,

Bo najlepszy prezent na świecie,

To gdy bliscy są w komplecie.