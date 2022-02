Życzenia na Dzień Kobiet 2021. Najpiękniejsze, krótkie i oryginalne życzenia z okazji Dnia Kobiet 25.02.22

Romantyczne życzenia na Dzień Kobiet

Kobieta to piękny kwiat,

to niedoceniane zioło,

które zajmuje cały świat,

o którym się mówi wkoło.

Mówi nie znając istoty ciała,

mówi nie znając doliny duszy,

kobieta to nie tylko kwiat,

to kamień, co z czasem się kruszy.

Spadają gwiazdki z nieba

Jedna jest dla Ciebie kochanie

Dziś Ci ją daruję

Żebyś wiedziała co do Ciebie czuję

Nie tylko dzisiaj

W tym dniu szczególnym

Życzę Ci dużo szczęścia i powodzenia

Do wieczornego na kolacji zobaczenia!