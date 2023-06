Życzenia na Dzień Ojca 2023: krótkie, zabawne i wyjątkowe życzenia, które zapadną tacie w pamięci

W Dniu Ojca życzę Ci Tato wiary i nadziei głębokiej,

że warto mieć marzenia, plany i chęć ich spełnienia,

a także siłę, aby zwalczać wszelki trud i niepowodzenia.

To Ty mnie nauczyłeś, że warto się starać, mieć cel w życiu i się nie poddawać.

Teraz ja Twoje słowa dalej przekazuje, a Tobie za Twą mądrość stokrotnie dziękuję.

Ukochany Tatusiu,

Z okazji Dnia Ojca chciałabym Ci podziękować za to,

że nigdy nie przestajesz we mnie wierzyć,

za Twoją mądrość i za to,

że zawsze mogę liczyć na Twą ojcowską radę.