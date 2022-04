Życzenia na Wielkanoc 2022. Najlepsze, najbardziej oryginalne i zabawne życzenia świąteczne 12.04.22

Zająca z prezentami.

Jajek malowanych.

Baranka słodkiego...

A w święta Wielkiej Nocy – wszystkiego najlepszego!

Kolorowych jajeczek,

rozczochranych owieczek,

rozkicanych króliczków,

pyszności w koszyczku,

a przede wszystkim

mokrego ubrania

w dniu wielkiego lania!

Życzę Ci miłości – ale do bliźniego,

wiary – bezgranicznej, serca – otwartego i nastroju...

Duchem Świąt pełnego.

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy,

by wszystkie życzenia okazały się do spełnienia,

aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości,

abyśmy kroczyli przez życie godnie

i niech symbol boskiego odrodzenia

był i będzie dla nas celem do spełnienia.

Wesołych Świąt!