Życzenia noworoczne dla każdego. Złóż swoim bliskim i znajomym najlepsze życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2023 [14.11.22]

Życzenia noworoczne 2023. Wielkimi krokami zbliżamy się do Nowego Roku, mając nadzieję, że będzie on jeszcze lepszy niż ten właśnie mijający. Warto podzielić się tym optymizmem ze swoimi bliskimi i znajomymi, życząc im wszystkiego, co najlepsze. Poniżej przedstawiamy wybrane, najlepsze życzenia noworoczne 2023. Nadają się do skopiowania i wysłania poprzez Messengera, WhatsAppa lub Smsa.

Życzenia noworoczne 2023

Nie jestem czarodziejem, lecz mam nadzieję,

Że Nowy Rok będzie dla Was okresem pomyślności, wielu gości

Spełnionych życzeń i z ZUSem rozliczeń – tego co najlepsze życzy O tej porze każdy sobie życzy, co tylko może.

Bliscy bliskim zdrowia, miłości, radości,

nie tylko od święta, ale na co dzień bliskości.

A ja dołożę do tego jeszcze, serdecznych spotkań rodzinnych,

pukania do drzwi, przyjaznych twarzy, dużo radości,

serdecznych objęć, pocałunków, szczęśliwych wspomnień. Stary Rok mija, lecz marzenia zostają...

Niech one się Tobie wszystkie spełniają.

I z Nowym Rokiem, niech los Ci się odmieni,

a ogród życia się zazieleni. Choć nie mam czarnego cylindra,

chciałabym Ci z niego wyczarować

na Nowy Rok same kolorowe dni,

w których i dla mnie znalazłoby się trochę miejsca.

Szampana piccolo,

Brokatu na czoło,

Uśmiechu na twarzy,

Szampańskiej zabawy,

Życzeń serdecznych,

Wspomnień najlepszych

oraz braku kaca,

kiedy w nowym roku pamięć wraca! Szczęśliwego Nowego,

szampana chłodnego,

sesji zaliczonej

i kobiety szalonej!

Życzenia na Nowy Rok 2023

Płoną sztuczne ognie,

Płynie już muzyka,

Idzie Nowy Rok,

Stary już umyka

Więc wznieśmy puchary,

Tańczmy do rana,

Niech los nam nie szczędzi

Kawioru i szampana. Kiedy Nowy Rok nadchodzi

kieliszeczek nie zaszkodzi,

kufel piwa to za mało,

litr szampana by się zdało.

Trzeba opić wszystkie troski,

by 2020 rok był boski. W dobrych radach,

w dobrym bycie

niech Cię wspiera Boże Dziecię,

niech Cię Nowy Rok obdarzy wszystkim,

o czym serce marzy! Gdy o świcie będziesz żywy

a ból głowy uciążliwy

musisz wiedzieć biesiadniku

że przy spożywaniu trunku

choćby najlepszego gatunku

umiar jest niezbędny przecie

jak we wszystkim na tym świecie

życzenia na Nowy Roczek

Kuligiem chciałam do Was przyjechać,

lecz kare konie nie chciały czekać.

Porwały sanie, mkną pod gwiazdami

a ja zostałam sama z życzeniami.

Ale gdy tylko okno otworzycie,

w świeżym płateczku życzenia złożę,

w gwiazdce co spada tutaj z obłoków

będę Wam życzyć: DOBREGO ROKU 2023! Dziesięć, dziewięć …

głośno liczę,

a Tobie Kochanie życzę:

niechaj wszystko o czym marzysz,

w Nowym Roku się wydarzy.

Nowy Rok 2023. Życzenia i wierszyki

Niech na co dzień, nie od święta,

gęba będzie uśmiechnięta.

Niech też zdrowie tęgie będzie

i kasiory niech przybędzie.

Niechaj łaski płyną z nieba,

tyle ile będzie trzeba. Do Siego Roku! Niech taneczny, lekki krok, będzie z Tobą cały rok,

Niech prowadzi Cię bez stresu, od sukcesu do sukcesu. Gdy sylwestrowy bal obsypie Cię deszczem konfetti

i oplącze zwojami serpentyn, pamiętaj,

że to ja obsypuję Cię swoimi życzeniami i oplątuję pamięcią.

Wiem, wiem, wiem - to dla Was szok, że znowu mamy Nowy Rok!

Niech będzie radosny, niech się zacznie mile, i niech Wam przyniesie same, szczęśliwe chwile.

Niech moje życzenia, spełnią się co do joty. Niech ominą Was troski i kłopoty. Z okazji nadchodzącego wielkimi krokami Nowego Roku 2022,

pragnę Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia:

zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Niechże ten Nowy Rok okaże się dla Ciebie

szczodrym i łaskawym we wszystkie wyżej wspomniane dary,

Sylwester zaś niech będzie wyśmienitą i udaną zabawą.

Do Siego Roku! Serdecznych spotkań rodzinnych,

pukania do drzwi,

przyjaznych twarzy,

dużo radości,

serdecznych objęć, pocałunków,

szczęśliwych wspomnień,

aby Święta były właśnie tym,

czym powinny być - odrobiną

ciepła w środku zimy,

światłem w mroku...

Życzenia noworoczne dla każdego

Z okazji nadchodzącego 2023 roku spieszę złożyć życzenia:

wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia i szczęścia na każdy dzień.

Niech Nowy Rok będzie korzystny zarówno pod względem prywatnym, jak i zawodowym,

dając szansę na spełnienie marzeń.

Życzę również wielu okazji do uśmiechu i radości oraz spokoju ducha.

Niech Nowy Rok niesie

blaski Bożej chwały,

Bożej łaski, a blask

gwiazdy betlejemskiej

świeci wśród wędrówki ziemskiej! Niech w 2023 świat będzie dla Was

pełen ciepła, radości i przyjaciół,

a w Waszym domu niech nigdy nie zabraknie

miłości i zrozumienia. Ma śnieżynko niech Rok Nowy,

będzie dla nas wyjątkowy,

niechaj chwile szczęścia same,

go wypełnią - Twój Bałwanek. Z okazji zbliżającego się Nowego Roku chcę Ci życzyć:

znalezienia miłości, wyboru ścieżki kariery,

która przyniesie Ci satysfakcję oraz spełnienia tych marzeń,

o których nie mówisz nikomu. W Nowym Roku - tuż po balu,

Oprócz zdrowia, szczęścia no i szmalu,

Błagaj niebiosa, by Ci podarowały

Dużo dzikiego seksu i dobrej gorzały.

Do Siego Roku!

Najlepsze życzenia noworoczne

Nadszedł w końcu czas świętowania, dlatego też życzę ci balowania na przyjęciu do samego rana, a w Nowym Roku samych radości: spełniania najskrytszych marzeń, rozwoju zawodowego, poznawania samych wspaniałych i inspirujących ludzi oraz wszystkiego tego co najlepsze. Niech ten Nowy Rok będzie czasem rozwoju osobistego!

W Nowym Roku życzę Ci – Kochana zdrowia, bo to najważniejsze,

szczęścia, bo to najcenniejsze,

uśmiechu, bo z nim łatwiej się żyje,

niech uśmiech na twarzy nigdy się nie kryje. Niech od balu sylwestrowego

Wszystko Ci się udaje drogi przyjacielu

Niech Ci pieniądze z nieba spadają

Awanse same pod nogi się pchają

A rodzina się bardzo powiększa

Tego w Nowy Rok Ci życzy Nowy rok dziś niesie wiele życzeń w darze.

Wyjdź mu dumnie naprzeciw, a wszystko pokaże.

Ma dla Ciebie miłość, szczęście i szacunek

I szczery uśmiech – na wszystko ratunek.

Niech każdy jego dzień nowy i świeży

Będzie bardzo radosny i powoli bieży.

Ciesz się każdą chwilą i tańcz dziś wesoło,

Niech Ci miłość i przyjaźń kwitnie wokoło.

Niech już wystrzelą korki szampana

A Ty baw się świetnie do białego rana

Wszystkiego najlepszego z okazji sylwestra życzy…

Niech Nowy Rok przyniesie Ci mnóstwo radości:

Zdrowie, pieniądze, tylko wyczekiwanych gości

I pamięć o dobrym przyjacielu – jednym z wielu.

Wiele radości w Nowym Roku!

Roku bez trosk i zmartwień,

życia w miłości, przyjaźni i szczęściu.

Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie,

a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech

Życzenia sylwestrowe. Szczęśliwego Nowego Roku

Zbliżający się Nowy Rok 2022 niesie wszystkim nadzieję

na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.

W te piękne i jedyne w roku chwile

chcę złożyć najlepsze życzenia

pogodnych, zdrowych i radosnych dni

oraz szczęśliwego Nowego Roku! Szczęścia i pomyślności w Nowym Roku!

Sukcesów zawodowych, licznych kontaktów towarzyskich

oraz rodzinnego ciepła i radości na nadchodzący Nowy Rok życzy... Fajerwerki, śnieg, muzyka, już szampana każdy łyka,

stary rok się w Nowy zmienia, przeto szczęścia śle życzenia. Na sylwestra gra orkiestra dla Ciebie,

a ja Ci życzę dużo błysku w tą piękną noc na niebie.

Niech już wystrzelą korki z Szampana

A Ty baw się świetnie do białego rana

Wszystkiego najlepszego z okazji Sylwestra życzy…

Nadeszła noc wyjątkowego balu

Niech Ci w Nowym Roku nie zabraknie szmalu

Niech życzenia wszystkie się szybko spełnią

I ewentualną pustkę wypełnią! Szczęśliwego Nowego Roku! Niech Nowy Rok pozbawiony będzie przykrości,

a składa się jedynie z sukcesów i szczęśliwych chwil.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!