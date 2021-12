Życzenia świąteczne 2021. Wyjątkowe, piękne, religijne oraz zabawne życzenia na Boże Narodzenie 26.12.21

Piękne życzenia bożonarodzeniowe

Piękna jest radość w Święta,

Ciepłe są myśli o bliskich,

Niech pokój, miłość i szczęście

Otoczą dzisiaj nas wszystkich!

Wigilijny nadszedł czas,

całujemy mocno Was.

Chcemy złożyć Wam życzenia

w Dniu Bożego Narodzenia:

niechaj Gwiazdka Betlejemska,

która świeci Wam o zmroku,

doprowadzi Was do szczęścia

w nadchodzącym Nowym Roku!

W ten wigilijny dzień zaśnieżony,

kiedy w kościele uderzą dzwony,

przyjmijcie gorące życzenia radości,

a w Nowym Roku szczęścia,

zdrowia i pomyślności.

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,

jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

jest taka siła, co spełnia marzenia…

To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

W te piękne Święta niech każdy pamięta

z głębi serca płynące życzenia:

zdróweczka, marzeń spełnienia,

iskierek radości i dużo miłości.