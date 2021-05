Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze, śmieszne oraz oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych [8.05.2021]

PLUS Maciek nie ma szans na przeszczep. Jedyne, co można dla niego zrobić, to po prostu go kochać

Serca Maćka nie da się naprawić. Chłopiec nie ma też szans na przeszczep. Leczenie szpitalne nie ma sensu. Mówiąc wprost: Maciek nie wyzdrowieje. Jedyne, co można dla niego zrobić, to po prostu go kochać i uczynić jego życie jak najpiękniejszym. I to jego dzielna mama robi. Każdego dnia. A Maciek odwdzięcza się morzem miłości.