Żyj ekologicznie. To wcale nie jest trudne

Każdy z nas pragnie żyć w domu, który jest zdrowy, i w którym czuje się dobrze i bezpiecznie. Troska o środowisko to kwestia, która nie cierpi zwłoki. Zmieniając przyzwyczajenia, możemy stworzyć nawyki, które będą pomocne i nam, i środowisku, w którym żyjemy.

Żyj ekologicznie: Zmieniaj na lepsze

Według filozofii zero waste, człowiek powinien starać się wytwarzać mniej odpadów i nie zanieczyszczać dodatkowo środowiska. Brzmi to poważnie, ale by wpasować się w tę ideę, nie trzeba wcale drastycznie zmieniać życia. Wystarczy zwracać baczniejszą uwagę na to, ile i co kupujemy, a także postarać się zaplanować zakupy z głową. Wtedy w kuchni nic się nie zmarnuje.

Przyjrzyjmy się naszym lodówkom i spiżarnianym zapasom. Zamiast wyrzucać resztki, stwórzmy nowe, dobre danie, które na stałe wejdzie do naszego menu. Odkurzmy sprawdzone przepisy naszych babć, które mogą nas uchronić przed marnotrawstwem. W babcinych kuchniach nic się nie marnowało!