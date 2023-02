Żywiołowy taniec, wspaniały śpiew oraz porywająca muzyka. 51. Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej czas zacząć!

Na bukowiańskik wiyrchak będzie iskrzyło

- Te 51. rokow wartko minyno... Piyknie Wos syćkik pytom jesce roz do Bukowiny Tatrzańskiej - tak pięknie na Góralski Karnawał może zaprosić tylko Bartłomiej Koszarek-Benkowy, wzięty multiinstrumentalista, wspaniały tancerz oraz gawędziarz, od lat gazdujący w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy”. - W Bukowinie słychno śpiywanie i granie. Karnawał sie zacnie i kolyndowanie.

Archiwum Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej

Można jeszcze wspomnieć, że ten pierwszy odbył się w 1973 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa Domu Ludowego Józefa Koszarka, także wyśmienitego tancerza, śpiewaka, gawędziarza oraz poety.

Góralski Karnawał to spotkanie wielu światów, całego wielkiego bogactwa tradycji góralskiej – nie tylko tej podhalańskiej, spiskiej, orawskiej, gorczańskiej, czy beskidzkiej, ale także z nieco bardziej nizinnych dziedzin. To również śpiewna i jakże różnorodna gwara, bogate zwyczaje zapustowe, kolędnicy niegdyś przemierzający od domu do domu wsie i miasteczka, ale też maestria tancerzy, śpiewaków i kapel.